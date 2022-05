Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection Day 4: ताबड़तोड़ कमाई के बावजूद 'द कश्मीर फाइल्स' को नहीं पछाड़ पाए कार्तिक आर्यन

नई दिल्ली: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) आज जिस मुकाम पर हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी बड़ी मेहनत और लगन को ही श्रेय दिया जा सकता है. एक्टर अब तक जिस भी फिल्म में दिखे, उन्होंने खुद को बखूबी साबित किया. कुछ को छोड़ दिया जाए तो कार्तिक की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर शानदार साबित हुई हैं. अब उनकी हाल ही में रिलीज हुई 'भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2)' को लेकर भी फैंस की दीवानगी देखते ही बन रही है.

'द कश्मीर फाइल्स' को नहीं पछाड़ पाई 'भूल भुलैया 2'

20 अप्रैल को रिलीज हुई 'भूल भुलैया 2' के सभी शोज पहले ही दिन से हाउसफुल जा रहे हैं. फिल्म अब तक अपने नाम कई रिकॉर्ड्स कर चुकी है. हालांकि, इस बार यह फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)' को टक्कर देने से चूक गई. अब फिल्म का चौथे दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है और इसी दिन कार्तिक की फिल्म विवेक अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' से पीछे रह गई है.

'भूल भुलैया 2' ने किया इतना कारोबार

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, 'पहला सप्ताह, शुक्रवार- 14.11 करोड़, शनिवार- 18.34 करोड़, रविवार- 23.51 करोड़, सोमवार- 10.75 करोड़, कुल- 66.71 करोड़.'

#BhoolBhulaiyaa2 passes the make-or-break Monday Test... Collects in double digits - the second *#Hindi film* to hit double digits on *Day 4* in 2022... Eyes ₹ 88 cr [+/-] in Week 1... Fri 14.11 cr, Sat 18.34 cr, Sun 23.51 cr, Mon 10.75 cr. Total: ₹ 66.71 cr. #India biz. pic.twitter.com/2PJ4H5ls44

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 24, 2022