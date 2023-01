Shehzada Trailer: 'पठान' के साथ नहीं, इस दिन रिलीज होगा कार्तिक आर्यन की 'शहजादा' का ट्रेलर, 3 दिन चलेगा जश्न

नई दिल्ली: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) अपनी फिल्मों में हमेशा ही दर्शकों के बीच धमाल मचाते दिखते हैं. ऐसे में उनकी हर फिल्म के लिए फैंस उत्साहित रहते हैं. अब कार्तिक फिल्म 'शहजादा' (Shehzada) से 2023 की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस फिल्म को लेकर सिर्फ कार्तिक के चाहने वाले ही नहीं, बल्कि मेकर्स में भी खास उत्सुकता देखने को मिल रही है. यही कारण है कि उन्होंने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की जबरदस्त तैयारी की है.

हाल ही में खबर आई थी कि कार्तिक आर्यन की 'शहजादा' का ट्रेलर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'पठान' के साथ 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. हालांकि, मेकर्स ने 'शहजादा' के ट्रेलर रिलीज की आधिकारिक सूचना के साथ यह भी बता दिया है कि इसे और बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है.

KARTIK AARYAN: ‘SHEHZADA’ TRAILER ON 12 JAN… #ShehzadaTrailer drops on 12 Jan 2023… Team #Shehzada will be celebrating the trailer launch on 13 Jan in #Jalandhar [#Lohri] and on 14 Jan in #RannOfKutch [#MakarSankranti].

Stars #KartikAaryan and #KritiSanon. pic.twitter.com/NJPvmDqJ8k

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 6, 2023