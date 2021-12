कटरीना कैफ-विक्की कौशल की शादी पर हुआ विवाद, राजस्थान के वकील ने दर्ज कराई शिकायत

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) जल्द ही राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंस फोर्ट में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दोनों ही कलाकार और परिवार के सदस्य राजस्थान पहुंच चुके हैं. कहा जा रहा है कि शादी की सभी रस्में 7-9 दिसंबर तक की जाएंगी. इसी बीच अब इस शाही शादी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी

दरअसल, हाल ही में राजस्थान के एक वकील ने विक्की और कटरीना की शादी पर शिकायत दर्ज करवाई है. समाचार एजेंसी आईएएनएस ने अपने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है. यह शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दर्ज हुई है. कहा जा रहा है कि इस शादी की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

6-12 दिसंबर तक बंद हुआ ये रास्ता

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादी के बाद कटरीना और विक्की सवाई माधोपुर के चौथ माता के मंदिर जाएंगे.

A #Rajasthan-based advocate has filed a complaint with the District Legal Services Authority against the closure of the road leading to the Chauth Mata temple from Dec 6-12 owing to the marriage of Bollywood stars #VickyKaushal & #KatrinaKaif scheduled in Sawai Madhopur district. pic.twitter.com/debT8qPOV7

— IANS Tweets (@ians_india) December 6, 2021