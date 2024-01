Merry Christmas Twitter Review: क्या आप भी देखने जा रहे हैं कैटरीना कैफ-विजय सेतुपति की फिल्म? पहले जान लीजिए दर्शकों की राय

Merry Christmas Twitter Review: कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विजय सेतुपति (Vijay Suthupathi) के लीड रोल वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मैरी क्रिसमस' ने शुक्रवार, 12 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही दर्शकों की इतनी उत्सुकता बढ़ा दी कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए सिनेमाघरों में काफी भीड़ देखने को मिली. वहीं, अब दर्शकों ने फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर रिव्यूज भी देने शुरू कर दिए हैं. अगर आप भी कैटरीना की 'मैरी क्रिसमस' देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो चलिए पहले जान लेते हैं इस पर दर्शकों की राय.

फिल्म को मिल रहा है प्यार

'मैरी क्रिसमस' को फिल्म समीक्षकों ने काफी पसंद किया है. इसे 3-4 स्टार्स की रेटिंग दी जा रही है. वहीं, दर्शकों ने भी फिल्म पर खूब प्यार लुटाया है. फिल्म देखकर निकले दर्शकों ने इसे बेहतरीन थ्रिलर लव स्टोरी फिल्म बताया है.

Fresh Storyline and Unique Concept, Acting of all Actors is simply outstanding, and Direction of Ragwan sir is brilliant, #KatrinaKaif & #VijaySethupathi Chemistry is Stand Out, Music is Phenomenal.

फिल्म के कलाकारों की एक्टिंग से लेकर इसके डायरेक्टर श्रीराम राघवन की भी काफी तारीफें हो रहे हैं. कई लोगों ने तो इस पर भी हैरानी जताई है कि डायरेक्टर ने कितनी खूबसूरती से फिल्म की कहानी लिखी और इसके सीन्स को पेश किया है.

दर्शकों को पसंद आई फिल्म

एक यूजर ने इसे शानदार फिल्म बताते हुए लिखा कि 'मैरी क्रिसमस' जबरदस्त लव और मर्डर मिस्ट्री फिल्म है.

#MerryChristmasReview #MerryChristmas is a fantastic thriller with love and murder. Nail biting suspense, fresh story and dark humour and above all Climax is mind blowing. #katrinakaif is outstanding as Maria and she wins your heart. #VijaySethupathi delivers one of… pic.twitter.com/ojjNKoujA3

खासतौर पर इसका क्लाइमेक्स शानदार है. कैटरीना ने मैरी के किरदार में दिल जीत लिया है. विजय सेतुपति की शानदार फिल्मों से एक रही.

#MerryChristmas demands your attention, for the pay off in the concluding moments is worth it.

A Sriram Raghavan thriller, where the twists are secondary but the interpersonal relationship at play is its core.

Both leads are stellar

Andhadhun tho is still his home run! pic.twitter.com/RSHNmBKTxn

— ANMOL JAMWAL (@jammypants4) January 12, 2024