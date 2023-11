Rashmika Mandanna के बाद डीपफेक का शिकार हुईं Katrina Kaif, फोटो में टॉवेल की जगह एक्ट्रेस को पहनाए छोटे कपड़े

नई दिल्ली: Katrina Kaif: साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हाल में ही डीपफेक फोटो का शिकार हुईं थी. वहीं उनके बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ डीपफेक के शिकंजे में फंस गई हैं. किसी ने एआई की मदद से अपकमिंग फिल्म 'टाइगर 3' के 'टॉवेल सीन' में उन्हें तौलिए की जगह शर्मनाक कपड़े पहना दिए हैं. तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है.

कैटरीना कैफ की तस्वीर से छेड़छाड़

