KGF 2 Box Office Collection Day 1: यश ने की तूफानी शुरुआत, पहले ही दिन तोड़े रिकॉर्ड्स

नई दिल्ली: यश, रॉकी भाई के रूप में एक बार फिर से पर्दे पर लौट आए हैं. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) रिलीज हो चुकी है. खास बात तो यह है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत ही काबिल-ए-तारीफें की है. फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. इसी के साथ यश की फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ने भी शुरू कर दिए हैं.

बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका

अब फिल्म के पहले दिन का कारोबार सामने आ चुका है. इसे दक्षिण भारतीय भाषाओं के अलावा हिन्दी में भी रिलीज किया गया है. पिछले कुछ वक्त में साउथ फिल्मों को हिन्दी में भी काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं, 'केजीएफ 2' की दीवानगी तो दुनियाभर में है. फिल्म एडवांस टिकट के मामले में पहले ही कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ चुकी है. अब बॉक्स ऑफिस पर भी इसका डंका बजने लगा है.

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी 'केजीएफ 2'

'केजीएफ 2' देश में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने इसके कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'केजीएफ 2' ने इतिहास रच दिया है.

यह हिन्दी बेल्ट में 53.95 करोड़ रुपये का कारोबार कर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.

तोड़े ये रिकॉर्ड्स

'केजीएफ 2' से पहले यह रिकॉर्ड ऋतिक रोशन की 'वॉर' के नाम था. 'वॉर' ने अपने पहले दिन 51.60 करोड़ रुपये कमाए थे.

जबकि आमिर खान की फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दुस्तान' ने 50.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. सिर्फ इतना ही नहीं, यश ने अपना भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है. दरअसल, 'केजीएफ 1' ने हिन्दी बेल्ट में 44.09 करोड़ रुपये का लाइफटाइम बिजनेस किया था.

सभी वर्जन्स में तोड़े रिकॉर्ड

दूसरी ओर फिल्म के सभी वर्जन्स की कमाई को मिलाकर देखा जाए तो, इस मामले में फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं.

फिल्म ने भारत में सभी वर्जन्स में 134.50 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है.

सबसे ज्यादा यहां देखी गई फिल्म

फिल्म को वैसे, तो देशभर में काफी पसंद किया गया है, लेकिन फिल्मों की कमाई का सबसे वितरण क्षेत्र रहे मुंबई में ही खास सफलता नहीं मिल पाई. वहीं, हैदराबाद में सबसे ज्यादा दर्शकों ने 'केजीएफ 2' को देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख किया. वहीं, दिल्ली, चेन्नई और जयपुर में भी क्रेज देखते ही बनता था.

विदेशों में भी हुई बडे़ पैमाने पर रिलीज

गौरतलब है कि हिट मशीन कहे जाने वाले प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म को विदेशों में भी लगभग 10 हजार स्क्रीन्स मिली हैं. उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड में फिल्म का कलेक्शन और बढ़ेगा. फिल्म में यश के अलावा संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज और मालविका अविनाश जैसे सितारे भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.

