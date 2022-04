KGF Chapter 2 BO Collection 12: जारी है फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई, सोमवार को किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: कन्नड़ सुपरस्टार यश (Yash) की मोस्ट अवेटेड फिल्म फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म सिनेमाघरों में ऐसी आंधी लेकर आई है, जिसने सभी फिल्मों को उड़ा दिया है. फिल्म को लेकर दुनियाभर में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

फिल्म को हिन्दी बेल्ट पर काफी पसंद किया जा रहा है

खासतौर पर इसे हिन्दी बेल्ट में खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने कुछ ही दिनों में कई रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए चौंकाने वाला कारोबार कर लिया है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने फिल्म के 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

सोमवार को किया इतना कारोबार

फिल्म ने सोमवार को 8.28 करोड़ का कारोबार किया. इसी के साथ ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है.

#KGF2 is gradually moving towards #Dangal [2nd highest grossing #Hindi film]... Should cross #TigerZindaHai [5th], #PK [4th] and #Sanju [3rd] by Thu [28 April]... [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 18.25 cr, Sun 22.68 cr, Mon 8.28 cr. Total: ₹ 329.40 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/YXKiFWPsi8

taran adarsh (@taran_adarsh) April 26, 2022