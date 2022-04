KGF Chapter 2 BO Collection Day 13: वीक डेज में भी कायम है यश का जलवा, पहुंची 350 करोड़ रुपये के करीब

नई दिल्ली: 'केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2)' दुनियाभर में क्या धमाल मचा रही है, इस बारे में शायद किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है. लोगों की जुबां से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ इस फिल्म की चर्चा है. फिल्म का जलवा बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर भी खूब देखने को मिल रहा है. फिल्म ने पहले ही दिन से कई रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं.

जल्द 350 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होगी फिल्म

वैसे तो 'केजीएफ चैप्टर 2' सभी भाषाओं में खूब पसंद किया गया है, लेकिन खासतौर पर इसे हिन्दी भाषा में सराहा गया है. सिर्फ हिन्दी में ही फिल्म ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स कर लिए हैं. अब फिल्म के 13वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने कमाई की जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म जल्द 350 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली है.

अब तक हुआ 'केजीएफ चैप्टर 2' का इतना कारोबार

फिल्म ने दूसरे सप्ताह में शुक्रवार को 11.56 करोड़, शनिवार- 18.25 करोड़, रविवार- 22.68 करोड़, सोमवार- 8.28 करोड़, मंगलवार- 7.48 करोड़, कुल- 336.88 करोड़ रुपये.

#KGF2 maintains a strong grip on weekdays... Has chances of crossing #Dangal, *IF* it continues to score in *Week 3*/#Eid, when two prominent titles arrive... [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 18.25 cr, Sun 22.68 cr, Mon 8.28 cr, Tue 7.48 cr. Total: ₹ 336.88 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/vDYJUgIlGL

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 27, 2022