KGF Chapter 2 BO Collection Day 6: 250 करोड़ के करीब पहुंची यश की फिल्म, जानिए अब तक की कमाई

नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार यश (Superstar Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 1' (KGF CHapter 1) ने तो दुनियाभर में खूब धमाल मचाया ही थी, अब 'केजीएफ चैप्टर 2' (JGF Chapter 2) की दहाड़ भी दूर तक सुनाई दे रही है. फिल्म पहले ही दिन से दोगुनी रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ती जा रही है. खासतौर पर फिल्म की हिन्दी बेल्ट को दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. हिन्दी में ही ये फिल्म सिर्फ 6 दिनों में 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है.

फिल्म ने की इतनी कमाई

अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन को लेकर अपने ट्वीट में बताया कि फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों ही 238 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है.

#KGF2 is SUPER-STRONG on Day 6... Will cross ₹ 250 cr mark today [Wed, Day 7]... AGAIN, THE FASTEST TO HIT ₹ 250 CR...

Thu 53.95 cr, Fri 46.79 cr, Sat 42.90 cr, Sun 50.35 cr, Mon 25.57 cr, Tue 19.14 cr. Total: ₹ 238.70 cr. #India biz. #Hindi Version. pic.twitter.com/zSXLjNcsnU

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 20, 2022