KGF Chapter 2 Collection: क्या फिल्म को मिला ईद की छुट्टी का फायदा? जानिए अब तक का कारोबार

नई दिल्ली: कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश (Superstar Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2)' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा कर रख दिया है. सुपरस्टार यश की आंधी अपने साथ सभी को उड़ाकर ले गई है. फिल्म का दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी ज्यादा कामयाब रहा है और फिल्म ने पैन इंडिया जबरदस्त बिजनेस किया है. हर शख्स यश की दमदार एक्टिंग की तारीफ कर रहा है.

फिल्म ने सिनेमाघरों में मचाया धमाल

इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबां तक बस फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2 की ही चर्चा हो रही है. अजय देवगन की 'रनवे 34' और टाइगर श्रॉफ की 'हीरोपंती 2' बेशक सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, लेकिन कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश (Superstar Yash) को इस बात से जरा सा भी फर्क पड़ता नहीं दिख रहा.

सामने आया मंगलवार का कलेक्शन

फिल्म को रिलीज हुए तीन हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फैंस के बीच रॉकी भाई का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा.

#KGF2 is the biggest beneficiary on #Eid holiday... Biz, expectedly, jumps again... Should cross #Dangal today [third Wed]... Countdown begins for ₹ 400 cr... [Week 3] Fri 4.25 cr, Sat 7.25 cr, Sun 9.27 cr, Mon 3.75 cr, Tue 9.57 cr. Total: ₹ 382.90 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/TYgd5a25Lb

taran adarsh (@taran_adarsh) May 4, 2022