KGF Chapter 2 Box Office Collection: बरकरार है रॉकी भाई का जलवा, 22वें दिन भी की हैरान करने वाली कमाई

नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार यश (Superstar Yash) की दीवानी 'केजीएफ (KGF)' के बाद ऐसी चढ़ी कि यह उतरने का नाम ही नहीं ले रही है. 'केजीएफ चैप्टर 2 (KGF CHapter 2)' लगातार बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही है. फिल्म को ईद का भी जबरदस्त फायदा हुआ है. जहां कुछ समय पहले फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी, वहीं, ईद के मौके पर इसने फिर से रफ्तार पकड़ ली है. खासतौर पर इसके हिन्दी वर्जन को दर्शकों ने खूब पसंद किया है.

22वें दिन भी कायम है जादू

फिल्म के दूसरे पार्ट को पहले पार्ट से भी ज्यादा कामयाबी मिल रही है और फिल्म ने सभी भाषाओं में जबरदस्त बिजनेस किया है. हर शख्स यश की दमदार एक्टिंग की तारीफ कर रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सिनेमाघरों में रॉकी का जादू कायम है. अब फिल्म का गुरुवार का कलेक्शन सामने आ चुका है.

तरण आदर्श ने दी जानकारी

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने अपने एक ट्वीट में फिल्म के हिन्दी बेल्ट के कलेक्शन के बारे में जानकारी दी है.

#KGF2 is UNSTOPPABLE... Will surpass ₹ 400 cr mark in Weekend 4 [Fri]... Should hold strongly in mass belt, despite #DoctorStrange mania... [Week 3] Fri 4.25 cr, Sat 7.25 cr, Sun 9.27 cr, Mon 3.75 cr, Tue 9.57 cr, Wed 8.75 cr, Thu 6.30 cr. Total: ₹ 397.95 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/LZnWTq4Cit

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 6, 2022