रिलीज से पहले ही 'KGF 2' ने बनाया रिकॉर्ड, सिर्फ 12 घंटों में बिके इतने टिकट्स

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों का इन दिनों पूरी दुनिया में खूब बोल-बाला है. आज कल राजामौली की 'आरआरआर (RRR)' दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. अब साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2)' का दबदबा देखने को मिल रहा है. फैंस लंबे वक्त से इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अब खत्म होने जा रहा है.

फैंस में बढ़ी उत्सुकता

'केजीएफ' के पहले भाग की तरह ही लगता है कि इस बार भी यश का स्वागत तालियों और सीटियों के गड़गड़ाहट के साथ होने वाला है. फिल्म का प्रीक्वल बनने में 3 साल लग गए और ऐसे में फैंस की बेचैनी इसके लिए काफी हद तक बढ़ चुकी है. इसे कई भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है.

फिल्म ने रिलीज से पहले ही बनाया रिकॉर्ड

'केजीएफ चैप्टर 2' 14 अप्रैल को थ्रिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. हालांकि, इसके साथ ही साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म 'बीस्ट' और शाहिद कपूर की 'जर्सी' भी बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है. हालांकि, जो क्रेज यश की 'केजीएफ चैप्टर 2' के लिए है, वो किसी और फिल्म के लिए दिख ही नहीं रहा है. शायद यही कारण है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना लिया है.

7 अप्रैल से शुरू हुई एडवांस बुकिंग

अब 7 अप्रैल से फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसे तमिलनाडू, नॉर्थ इंडिया और केरल में जारी किया गया है.

#KGFChapter2 off to a great start at the UK Box Office.. https://t.co/2hM8ipFFGq

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 3, 2022