KGF Chapter 2: यश की फिल्म ने छूआ 1000 करोड़ का आंकड़ा, हिंदी बेल्ट में भी दिखाया कमाल

नई दिल्ली: कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश (Superstar Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2)' लगातार सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. सुपरस्टार यश की आंधी अपने साथ सभी को उड़ाकर ले गई है. फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कारोबार कर रही है. लोगों की जुबां से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ इस फिल्म की चर्चा हो रही है.

फिल्म पैन इंडिया में जबरदस्त बिजनेस कर रही है

फिल्म का दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी ज्यादा कामयाब रहा है और फिल्म ने पैन इंडिया जबरदस्त बिजनेस किया है.

#KGFChapter2 has crossed ₹ 1,000 Crs Gross Mark at the WW Box Office..

Only the 4th Indian Movie to do so after #Dangal , #Baahubali2 and #RRRMovie

Ramesh Bala (@rameshlaus) April 30, 2022