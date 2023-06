'आदिपुरुष' के बाद शाहिद कपूर से इश्क फरमाएंगी कृति सेनन, फिल्म की रिलीज डेट हुई आउट

नई दिल्ली: Kriti Sanon-Shahid Kapoor: बी टाउन डीवा कृति सेनन अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'आदिपुरुष' को लेकर लाइम लाइट में हैं. फिल्म रिलीज के बाद से लगातार विवादों में हैं. लेकिन फिल्म में जानकी के किरदार में कृति को काफी पसंद किया जा रहा है. अब इस फिल्म के बाद अब जल्द ही कृति सेनन शाहिद कपूर संग पहली बार बड़े पर्दे पर धूम मचाती दिखने वाली हैं.

शाहिद और कृति की फिल्म

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने 'आदिपुरुष' के बाद अपनी अगली फिल्म के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. एक्ट्रेस पहली बार फिल्म ‘ब्लडी डैडी’ एक्टर शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. इस फिल्म में पहली बार फैंस इस फ्रेश जोड़ी से रूबरू होंगे. शाहिद-कृति स्टारर इस फिल्म का टाइटल तो अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन मेकर्स ने रिलीज डेट की घोषणा कर दी है.

इस दिन होगी रिलीज

हाल में ही शाहिद और कृति की फिल्म को लेकर जियो स्टूडियोज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है. पोस्ट में कृति सेनन स्टारर इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हुआ है.

Mark your calendars for this impossible love story that unfolds on 7th December 2023!

Brought to you by Jio Studios and Dinesh Vijan starring Shahid Kapoor & Kriti Sanon together for the first time ever!

Written & Directed by: Amit Joshi & Aradhana Sah

Produced by: Dinesh… pic.twitter.com/LLoFK2MHLX

— Jio Studios (@jiostudios) June 19, 2023