RRR देखने के बाद ये क्या बोल गए KRK, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं ट्रोल

नई दिल्ली: फिल्मकार एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) की मेगाबजट फिल्म 'आरआरआर' (RRR) ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाना शुरू कर दिया है. फैंस काफी लंबे वक्त से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार ये फिल्म बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है.

दर्शकों को काफी पसंद आ रही है 'RRR'

फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकलते लोग इसकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं. फिल्म ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में जबरदस्त कारोबार कर लिया है.

राजामौली की फिल्म को लेकर दर्शकों में लंबे वक्त से काफी उत्सुकता बनी हुई थी. दो दिन के अंदर फिल्म ने करीब 43 करोड़ रुपय का कारोबार कर लिया है. जहां एक ओर दुनियाभर में 'आरआरआर' को खूब सराहा जा रहा है.

KRK ने की RRR की आलोचना

वहीं, अब कमाल राशिद खान उर्फ KRK (Kamal Rashid Khan) ने इस फिल्म को देखने के बाद बौखला गए हैं. उन्होंने ट्वीट कर इस फिल्म की खूब आलोचना भी की है. KRK ने लिखा, 'साउथ की मसाला फिल्म RRR बिना सिर-पैर की है'.

दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मैं इसे गलती नहीं कह सकता लेकिन मैं इसे सबसे बड़ा अपराध जरूर कहूंगा. 600 करोड़ बजट वाली इस बकवास फिल्म RRR को बनाने के लिए निर्देशक राजामौली को कम से कम 6 महीने की जेल होनी चाहिए.'

I can’t call it mistake but I will call it biggest crime. Director #Rajamouli should be jailed for minimum 6 months for making this crap film #RRR with ₹600Cr budget.

KRK (@kamaalrkhan) March 24, 2022