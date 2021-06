केआरके ने उड़ाया था सुशांत के एक्सप्रेशन्स का मजाक, पुराना वीडियो शेयर कर भड़के मीका सिंह

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से जाने माने मीका सिंह (Mika Singh) और खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) के बीच सोशल मीडिया पर काफी बहस देखने को मिल रही है. दोनों एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. इसी दौरान हाल ही में केआरके ने बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह दूसरे सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) कभी नहीं बनेंगे.

मीका ने शेयर किया पुराना वीडियो

अब मीका सिंह ने केआरके को जोरदार फटकार लगाते हुए उनकी इस बात का भी जवाब दिया है. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि के मौके पर मीका ने एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सुशांत की एक्टिंग को खराब बताते हुए उनके एक्सप्रेशन्स का भी खूब मजाक बना रहे हैं. दूसरी ओर इसी वीडियो में केआरके सुशांत के निधन की खबर पर आंसू भी बहा रहे हैं.

भड़क पड़े मीका सिंह

इस वीडियो की शुरुआत में एक शख्स केआरके की असलिसत बताते हुए कह रहा है कि सुशांत की मौत पर कई लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाए हैं, जिनमें से एक नाम केआरके का भी है.

Guys these are the types of comments he made about innocent men like @itsSSR.. nowadays this dog @kamaalrkhan is faking showing lots of sympathy. It was because of @kamaalrkhan that SSR became further depressed. Shame on you #KrkKutta.

Please watch the full video.. pic.twitter.com/YKWITyFIAj

— King Mika Singh (@MikaSingh) June 13, 2021