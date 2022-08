Laal Singh Chaddha BO Collection Day 2: आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' का निकला दम, दूसरे दिन किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) पिछले लंबे वक्त से अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. ये फिल्म आखिरकार बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. आमिर के लिए यह मजह फिल्म नहीं, ड्रीम प्रोजेक्ट है. कई कारणों से फिल्म के बायकॉट की मांग भी उठी. आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा' पिछले कुछ दिनों से सबसे चर्चित फिल्म थी. माना जा रहा था कि ये बढ़िया ओपनिंग हासिल कर सकती है, लेकिन नतीजा कुछ और ही रहा.

सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है लाल सिंह चड्ढा'

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानकारी दी है.

#LaalSinghChaddha falls flat on Day 2... Drop at national chains... Mass pockets face steep fall... 2-day total is alarmingly low for an event film... Extremely crucial to score from Sat-Mon... Thu 11.70 cr, Fri 7.26 cr. Total: ₹ 18.96 cr. #India biz. Note: #HINDI version. pic.twitter.com/9hwygm6Jrm

taran adarsh (@taran_adarsh) August 13, 2022