Lalit Modi-Sushmita Sen Affair: सुष्मिता सेन संग अफेयर पर ट्रोलिंग से आहत हुए ललित मोदी, लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर बोले- 'मैं भगोड़ा नहीं हूं'

नई दिल्ली: आईपीएल (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी (Lalit Modi)इन दिनों अपने बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen)के संग रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ललित मोदी ने सुष्मिता के साथ अपनी फोटो शेयर सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी. जिसके सोशल मीडिया पर फैंस उनके रिश्ते पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोगों ने सुष्मिता और ललित मोदी को नए सफर की शुभकामनाएं दी है तो वहीं कुछ लोगों ने ललित मोदी और सुष्मिता के रिश्ते को ट्रोल करते हुए मीम्स बनाए हैं. कुछ मीम्स में ललित मोदी को भगोड़ा तक कह दिया था. अब इस मामले में ललित मोदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर सफाई दी है.

सोशल मीडिया पर ललित मोदी पर कई तरह मीम्स वायरल हो रहे हैं. इन्हीं मीम्स में से कुछ मीम्स में उन्हें भगोड़ा कहा गया है. इस पर रिएक्ट करते हुए ललित मोदी ने काफी लंबा पोस्ट लिखा है.

पोस्ट की शुरुआत में उन्होंने अपने और सुष्मिता के रिश्ते पर सफाई देते हुए कहा कि- मीडिया मुझे गलत तरह के ट्रोल कर रहा है. मैंने केवल दो फोटो इंस्टग्राम पर शेयर की और टैग की है. मुझे लगता है कि हम मिडिल एज में है क्या दो मिडिल एज के लोग दोस्त नहीं हो सकते हैं. जब समय और केमिस्ट्री अच्छी होती है तो चमत्कार हो जाता है.

ललित मोदी ने खुद को भगोड़ा कहने पर पोस्ट में आगे लिखा- आप मुझे भगोड़ बोल रहे हैं क्या मुझे किसी कोर्ट ने भगोड़ा ठहराया है. मैं डायमंड स्पून के साथ पैदा हुआ था. मैंने कभी रिश्वत नहीं ली है न ही मुझे इसकी जरूरत है. मैं राय बहादूर गूजरमल मोदी का पोता हूं. मैंने कभी भी लोगों और सरकार का पैसा नहीं लिया.

ललित मोदी ने मालदीव वेकेशन की फोटो शेयर कर सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. उन्होंने बताया था वह सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं.

