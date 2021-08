'बेल बॉटम' में लारा दत्ता के लुक ने उड़ाए सबके होश, मेकअप आर्टिस्ट ने बटोरीं तारीफें

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'बेल बॉटम' (Bell Bottom) के साथ दर्शकों के बीच पेश होने जा रहे हैं. फिल्म में अक्षय के अलावा कई मशहूर चेहरे नजर आने वाले हैं. हाल ही में फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है. इसके बाद से ही फिल्म को लेकर फैंस में और ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई है.

लारा दत्ता (Lara Dutta) ने खींचा ध्यान

इस ट्रेलर में सबसे ज्यादा ध्यान लारा दत्ता के लुक ने खींचा है. उन्हें देखते ही फैंस काफी हैरान रह गए. दरअसल, इसका कारण यह है कि लारा का लुक इतना बदल दिया गया है कि वह पहचान में भी नहीं आ रही हैं. बता दें कि फिल्म में लारा को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indiara Gandhi) का किरदार निभाते हुए देखा जा रहा है.

लारा का किया गया ट्रांसफॉर्मेंशन

फिल्म में लारा को बिल्कुल इंदिरा गांधी जैसा दिखाने के लिए उनका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेंशन कर दिया गया है. हालांकि, लारा के मेकअप की खूब तारीफें भी हो रही हैं.

एक्ट्रेस ने अपने किरदार में पूरी तरह से ढलने के लिए काफी मेहनत भी की है. ट्रेलर में उनकी यह मेहनत साफ दिखाई भी दे रही है.

मेकअप आर्टिस्ट की हो रही है तारीफ

लारा के लुक को बिल्कुल बदलने के लिए वही काले बालों के बीच से सफेद बालों की एक पट्टी, सलीके से पहनी गई, चेहरे पर वही ठहराव, इंदिरा गांधी की फिर से याद दिला रहा है.

ऐसे में अब लारा के इस लुक के लिए उनके मेकअप आर्टिस्ट की खूब तारीफें की जा रही हैं. कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि लारा का मेकअप करने वाले आर्टिस्ट को नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए.

19 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

गौरतलब है कि 'बेल बॉटम' 3डी में थिएटर पर रिलीज होने वाली है.

Give this makeup artist a national

award in advance..

Did anyone noticed??

She is #laradutta

Phenomenal work #BellBottomTrailer pic.twitter.com/X8VPDcNEug#LaraDutta

— Debojit Nath (@Deb22dn) August 4, 2021