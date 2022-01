लता मंगेशकर की तबीयत में थोड़ा सुधार, सेलेब्स कर रहे हैं जल्द ठीक होने की दुआ

नई दिल्ली: बॉलीवुड की लेजेंड्री स‍िंगर और भारत रत्न सम्मानित दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) कोरोना संक्रमित होने के चलते पिछले 15 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के ICU में भर्ती हैं. ऐसे में उनकी हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की खबरें चल रही हैं. हालांकि, डॉक्टर का कहना है कि उनकी हालत में काफी सुधार है.

अब कैसी है लता मंगेशकर की तबीयत

मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉ. प्रतीत समदानी बताते हैं कि कल से गायिका की तबीयत में सुधार है, लेकिन उन्हें अभी आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है. उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें. हाल ही में गायिका के प्रवक्ता ने फैंस से फर्जी खबरों पर ध्यान न देने की अपील की है.

सेलेब्स मांग रहे हैं दुआएं

वहीं, अब बॉलीवुड सेलेब्स ने भी लोगों से ये अपील की है, साथ ही लता के जल्द ठीक होने की कामना की है. अनुपम खेर से लेकर स्मृति ईरानी तक ने लता मंगेशकर के लिए जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं.

अनुपम खेर ने हाल ही में ट्वीट कर गायिका के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है. अभिनेता ने लिखा, 'आदरणीय लता मंगेशकर जी. जल्दी स्वस्थ हो कर वापस अपने घर आइए. पूरा देश आपके ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है!'

वहीं, किरण खेर ने भी दिग्गज सिंगर की जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं'.

स्मृत‍ि ईरानी ने की थी अफवाह ना फैलाने की अपील

Request from Lata Didi’s family to not spread rumours. She is responding well to treatment and god willing will return home soon. Let us avoid speculation & continue to pray for Lata Didi’s speedy recovery and wellbeing. pic.twitter.com/1HQlULjV8j

Smriti Z Irani (@smritiirani) January 22, 2022