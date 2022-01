अब भी ICU में हैं लता मंगेशकर, प्रवक्ता ने की फर्जी खबरों पर ध्यान न देने की अपील

नई दिल्ली: भारत रत्न सम्मानित दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) पिछले 15 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के ICU में भर्ती हैं. ऐसे में उनकी हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की खबरें चल रही हैं. हालांकि, डॉक्टर का कहना है कि उनकी हालत में काफी सुधार है. वहीं, अब सिंगर के प्रवक्ता ने फैंस से फर्जी खबरों पर ध्यान न देने की अपील की है.

उम्र के कारण बरती जा रही है सावधानी

दूसरी ओर डॉक्टर्स का कहना है कि लता मंगेशकर की हेल्थ अब पहले से काफी बेहतर है. डॉक्टर्स की एक टीम हर वक्त उनकी हेल्थ पर नजर रख रही है. उनकी उम्र की वजह से एहतियात के तौर पर उन्हें अगले कुछ और दिनों के लिए अस्पताल में ही रखा जाएगा. बता दें कि लता मंगेशकर निमोनिया और कोरोना वायरस से जूझ रही हैं.

प्रवक्ता ने बताई ये बात

गौरतलब है कि हाल ही में लता मंगेशकर की टीम की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया कि सिंगर की हेल्थ को लेकर कई झूठी खबरें चल रही हैं. फैंस इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.

Singer Lata Mangeshkar is still in the ICU ward but there has been a slight improvement in her health today: Dr Pratit Samdani, who's treating her at Mumbai's Breach Candy Hospital

(file photo) pic.twitter.com/U5PkbWGp3T

