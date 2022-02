शिवाजी पार्क में बनाया जाए लता मंगेशकर का स्मारक, बीजेपी विधायक का CM उद्धव ठाकरे से अनुरोध

नई दिल्ली: सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) का रविवार को निधन हो गया. मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान बॉलीवुड, खेल जगत और राजनेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता दीदी के अंतिम दर्शन करने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे. सभी ने नम आंखों से आखिरकार उन्हें अंतिम विदाई दी. अब शिवाजी पार्क में ही लता मंगेशकर का स्मारक बनाने की अनुरोध किया जा रहा है.

विधायक राम कदम ने खत में लिखी ये बात

दरअसल, हाल ही में महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का स्मारक बनाने का अनुरोध किया है.

Maharashtra BJP MLA Ram Kadam writes to CM Uddhav Thackeray, requesting a memorial of veteran singer #LataMangeshkar, at Shivaji Park in Mumbai. She was cremated at the park yesterday with full state honours. pic.twitter.com/xkMDIVsJy7

— ANI (@ANI) February 7, 2022