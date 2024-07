अंबानी परिवार की झलक

अंबानी परिवार की पहली झलक सामने आई है. मुकेश अंबानी अपने बेटे-बहू और बेटी के साथ नजर आए हैं.

#WATCH | Industrialist Mukesh Ambani; Chairman of Reliance Jio Infocomm Ltd Akash Ambani and his wife Shloka Mehta; Reliance Industries Limited Director, Isha Ambani and her husband Anand Piramal at Jio World Convention Centre in Mumbai.

Anant Ambani to tie the knot with… pic.twitter.com/fM7nccpjnC

— ANI (@ANI) July 12, 2024