Jawan Movie Live:

'जवान' के लिए फैंस से लेकर फिल्मी सितारे तक सभी लोग उत्साहित हैं. साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने ट्वीट कर शाहरुख खान और पूरी टीम को बधाई दी है. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि वह अपनी पूरी फैमली के साथ फिल्म देखने जाएंगे.

It's time for #Jawan!!! The frenzy and power of @iamsrk are on full display!! Wishing the team an all-time blockbuster success across all markets! So looking forward to watching it with the entire family!!#Nayanthara @VijaySethuOffl @Atlee_dir @anirudhofficial…

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 6, 2023