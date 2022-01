नहीं रहे महेश बाबू के बड़े भाई रमेश बाबू, 56 की उम्र में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू के बड़े भाई और निर्माता रमेश बाबू गारू का निधन हो गया है. शनिवार को 56 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. वह लंबे समय से लिवर सम्बंधित समस्या से जूझ रहे थे. रमेश बाबू निर्माता होने के अलावा जाने-माने अभिनेता भी थे.

महेश बाबू के बड़े भाई का निधन

दुख की बात ये है कि रमेश बाबू का निधन ऐसे वक्त हुआ है जब महेश बाबू कोविड-19 से संक्रमित हैं और वह आइसोलेशन में हैं. वह अपने भाई के अंतिम पलों में उनके साथ नहीं रह पाए. कोरोना के कारण वह अपने भाई के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं.

सुपरस्टार कृष्णा के बड़े बेटे थे रमेश बाबू

It is with deep sorrow that we announce the passing of our beloved Ramesh Babu garu. He will continue to live on in our hearts forever.

We request all our well-wishers to adhere to the COVID norms and avoid gathering at the cremation venue.

- Ghattamaneni Family

