महेश भट्ट ने इंडियन कल्चर को लेकर कही ये बात, सरेआम किया शाहरुख खान को Kiss

नई दिल्ली: कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिग्गज फिल्म निर्माता Mahesh Bhatt भी जा पहुंचे. ऐसे में मंच पर उन्होंने राजनीति, इंडियन कल्चर को लेकर बात की. महेश भट्ट का कहना है कि चारों ओर अशांति के इस दौर में भारत के बच्चे पश्चिमी सभ्यता के आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं. भारत में सभी जातियों की एकता के लिए रबींद्रनाथ 'टैगोर की सोच भारतीय दिलों में गूंजनी चाहिए.

किसी भी जाति, संस्कृति और नकारना भारत की भावना नहीं है. हमारा एकमात्र लक्ष्य चीजों को प्रम से समजना होना चाहिए. यह भारत की स्पिरिट नहीं है.बता दें कि इस इवेंट में महेश भट्ट के अलावा किंग खान और बिग बी भी मौजूद थे. ऐसे में महेश भट्ट से मिलने जब शाहरुख खान पहुंचे तो फिल्ममेकर ने उनके गाल पर किस किया.

#WATCH | Veteran actors Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan, film stars Shah Rukh Khan, Rani Mukherji attend the inaugural program of the 28th International Kolkata Film Festival in Kolkata with West Bengal CM Mamata Banerjee and former India Cricket captain Sourav Ganguly pic.twitter.com/tKg3bXXFEJ

