पाक एक्ट्रेस माहिरा खान का खोया बैग, एयरलाइंस को जमकर लगाई लताड़

Mahira Khan Tweet: पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान की मुसीबतें आजकल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दरअसल हाल ही में माहिरा खान सऊदी गई हुई थीं. ऐसे में हवाई यात्रा करते हुए एक एयरलाइंस ने उनका बैग खो दिया. ऐसे में एक्ट्रेस बेहद परेशान हैं. एक्ट्रेस ने ऐसे में ट्वीट का सहारा लेकर एयरलाइंस को जमकर लताड़ लगाई है.

माहिरा खान ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि मुझे आए हुए तीन दिन हो गए हैं मेरा एक बैग सऊदी एयरलाइंस से ने गायब कर दिया है. दिन में कई बार स्टाफ से भी बात कि लेकिन मेरे सूटकेस को लेकर कोई अपडेट मुझे नहीं दी गई. उम्मीद है कि इस ट्वीट के बाद जल्द ही रिस्पांस मिले.

Its been 3 days since I arrived and one of my bags was misplaced by Saudi Airlines. Despite following up several times a day there is still no update on the whereabouts of my suitcase. Hoping this tweet will get them to respond faster @SaudiAirlinesEn @fia

