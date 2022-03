Soup VIDEO: मनोज बाजपेयी का दिखेगा नया अंदाज, क्राइम और कॉमेडी का लगेगा तड़का

नई दिल्ली: मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने अपने हर किरदार से हमेशा ही दर्शकों का दिल जीता है. वह किसी भी रोल में खूद ढालने में माहिर है. ऐसे में फैंस के बीच वह फिर से नए अंदाज में आ रहे हैं. जल्द ही उन्हें वेब सीरीज 'सूप' (Soup) में देखा जाने वाला है. अब उनकी इस सीरीज का एक वीडियो भी जारी किया गया है. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस कोंकणा सेन (Konkona Sen) भी लीड रोल में दिख रही हैं.

नेटफ्लिक्स ने शेयर किया वीडियो

नेटफ्लिक्स इंडिया ने फिल्म से मनोज बाजपेयी और और कोंकणा का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए यह वीडियो शेयर किया है. इस सीरीज की शुरुआत होती है पहाड़ों पर छाई धुंध और अंधेरे से. कुछ ही देर में कोंकणा की आवाज सुनाई देती है.

COMING IN HOT: @BajpayeeManoj and @konkonas are ready to stir up chaos!

Soup - serving soon on Netflix pic.twitter.com/B0ATeVTagt

— Netflix India (@NetflixIndia) March 4, 2022