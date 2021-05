मनोज बाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन 2 की रिलीज डेेट आउट, आखिरकार इंतजार हुआ खत्म

नई दिल्ली: एक्टर मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की मोस्ट अवेटेड सीरीज ‘द फैमिली मैन सीजन 2’ (The Family Man 2) की रिलीज डेट सामने आ चुकी है. बता दें कि द फैमिली मैन के बाद से ही लोग इसका इंतजार कर रहे थे.

सीरीज को यूं तो पहले रिलीज किया जाना था लेकिन कुछ कारणों से रिलीज में देरी की गई और आखिरकार सीरीज को 11 जून को रिलीज किया जा सकता है. बता दें कि 19 मई को सीरीज का ट्रेलर आउट किया जाएगा.

everyone is asking where is family man, but no one is asking how is family man pic.twitter.com/Qrd3xGcVnd

— amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) May 17, 2021