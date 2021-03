पवन कल्याण की एक झलक पाने के लिए थियेटर में उमड़ी भारी भीड़, देखें वीडियो

नई दिल्ली: साउथ मेगा स्टार पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की फिल्म 'वकील साब (Vakeel Saab)' का ट्रलेर 29 को रिलीज हो चुका है. अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की सोशल मीडिया पर काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है. उनके फैंस पवन के पीछे इतने पागल होते हैं कि वे उनका मंदिर तक बनवा देते हैं.

'वकील साब' को लेकर चर्चा में हैं पवन

इन दिनों पवन कल्याण अपनी अपकमिंग फिल्म 'वकील साब' को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है. फैंस इस ट्रेलर को देखने के लिए इतने पागल हो गए कि सिनेमाघर में भीड़ बेकाबू हो गई और वहां भगदड़ मच गया, इस बीच थियेटर का शीशा तक टूट गया.

ट्रेलर देखने के लिए फैंस हुए बेकाबू

#WATCH | Andhra Pradesh: Ruckus erupted at a theatre in Visakhapatnam during the release of the trailer of actor & Jan Sena chief Pawan Kalyan's movie, yesterday pic.twitter.com/MjNrpxto1d

— ANI (@ANI) March 30, 2021