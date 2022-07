रणवीर सिंह के बोल्ड फोटोशूट पर बंगाली ऐक्ट्रेस ने किया रिएक्ट, लोगों के दोगलेपन पर कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड के 'बाजीराव' स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का नया फोटोशूट पर सनसनी बना हुआ है. उन्होंने ये फोटोशूट एक मैगजीन के लिए करवाया है, जिसमें वो पूरी तरह न्यूड हैं. फोटोशूट की कुछ फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं. जनता रणवीर की बहादुरी की दाद दे रही है. लोगों का कहना है कि उन्होंने काफी बोल्ड कदम उठाया. वहीं अब इस पर बंगाली बाला मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) का हैरान करने वाला रिएक्शन सामने आया हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए लोगों को उनके दोगलेपन का आइना दिखाया है.

मिमी ने किया ट्वीट

बंगाली एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन मिमी ने रणवीर सिंह के फोटोशूट को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने पूछा कि अगर यही फोटोशूट किसी महिला ने करवाया होता तो क्या जनता का ऐसा ही रिएक्शन होता? मिमी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''रणवीर सिंह के ताजा फोटोशूट से इंटरनेट पर तहलका मचा पड़ा है

Internet broke with Ranveer singh’s latest photoshoot and comments were (mostly).Just wondering if the appreciation would hav been same if she was a woman.Or would u have burned her house down,taken up morchas given her a death threat and slut shamed her.(1/1)

और ज्यादातर कमेंट्स फायर इमोजी वाले हैं. मैं बस सोच रही हूं कि अगर इसमें कोई महिला होती, क्या तब भी ऐसी ही तारीफ होती. या फिर आप उसका घर जला देते, मोर्चा निकालते, उसे जान से मारने की धमकी देते और उसकी स्लट-शेमिंग करते?''

मिमी ने दिखाया आइना

ऐक्ट्रेस ने कहा कि- ''सारा फर्क इसी से पड़ता है. हम बराबरी की बात करते हैं वो अब कहां है? आपको पता है न कि आपकी सोच ही है जिससे सब बदल सकता है या तबाह हो सकता है. इस केस में अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाइए क्योंकि ऐसी बॉडी बहुत बलिदानों से बनती है,

We talk about Equality where is that now??!!!!You know right its your perspective that can change something or destroy it https://t.co/xFCpF3qMcr this case lets broaden our perspective coz that body comes with a lot of sacrifice trust me(No salt, No sugar, No carbs…) 1/2

— Mimi chakraborty (@mimichakraborty) July 21, 2022