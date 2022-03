मिथुन चक्रवर्ती की बहू ने बिखेरे हुस्न के जलवे, फ्लॉन्ट किया टैटू

नई दिल्ली: सुपरहिट टीवी शो 'अनुपमा' (Anupamaa) शुरुआत से ही दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है. शो में रुपाली गांगुली, सुधांशु पांडे और मदालसा शर्मा को लीड रोल्स में देखा जा रहा है. शो के सभी किरदार अपने आप में बहुत खास हैं. वहीं, मदालसा को इसमें नेगेटिन किरदार में देखा जा रहा है. एक्ट्रेस अपने अभिनय के दम पर घर-घर में खुद को साबित कर चुकी हैं.

इंडस्ट्री में खुद को साबित कर चुकी हैं मदालसा

मदालसा ने काफी कम समय में इंडस्ट्री में अपने लिए एक खास और अलग पहचान बना ली है. उन्होंने अपने अभिनय से तो करोड़ों दर्शकों का दिल जीता ही है, इसके अलावा उनके चाहने वाले मदालसा के स्टाइलिश अंदाज के दीवाने रहते हैं. वह एक बार फिर से अपने लेटेस्ट पोस्ट के कारण सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं.

लेटेस्ट तस्वीरों ने उड़ाए होश

मदालसा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह ब्लू कलर की रिवीलिंग ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. इन फोटोज में मदालसा अपनी बैक साइड फ्लॉन्ट कर रही हैं.

इस दौरान सभी के नजरें उनके टैटू पर टिकी रह गई हैं. अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मदालसा ने लाइट मेकअप किया है और बालों को कर्ल कर स्टाइलिश हेयरस्टाइल बनाया है.

बोल्डनेस ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

बेशक मदालसा ने अपनी दो ही तस्वीरें शेयर की हो, लेकिन उनकी अदाएं किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'Find Something Good In Everyda, Its The Little Things In Life'. मदालसा की बोल्डनेस ने एक बार फिर से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.

बेहद हॉट दिख रही हैं मदालसा

हमेशा की तरह मदालसा यहां भी बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.उनके चाहने वाले यहां मदालसा की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. फैंस के साथ-साथ तमाम यूजर्स फोटोज को ताबड़तोड़ लाइक कर रहे हैं. वहीं, कमेंट्स का सिलसिला भी लगातार जारी है.

