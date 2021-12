मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस की बढ़ी मुश्किलें, भारत से बाहर जाने पर लगी रोक

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. जैकलीन को भारत से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है. दरअसल, एक्ट्रेस से कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक के धन शोधन मामले की जांच चल रही है.

मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया

ED has issued lookout notice against actor Jacqueline Fernandez in connection with a Rs 200 crore extortion case involving conman Sukesh: Sources

ANI (@ANI) December 5, 2021