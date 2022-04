मौनी रॉय पर फिर चढ़ा बोल्डनेस का खुमार, ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन मचाई सनसनी

नई दिल्ली: टीवी के बाद बॉलीवुड की ओर रुख करने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल कर चुकी हैं. आज अभिनेत्री उस मुकाम पर है, जहां फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं. मौनी ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग, बल्कि स्टाइलिश अंदाज से भी लोगों का ध्यान खूब खींचा है. ऐसे में आज वह किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं.

फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं मौनी

मौनी अपने किसी प्रोजेक्ट के कारण बेशक कम ही चर्चा में रहती हों, लेकिन उनकी स्टाइलिश अदाओं ने हमेशा ही लोगों का खींचा है.

इसके अलावा वह सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहती हैं. वह हर दिन अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर कर फैंस से रूबरू होती रहती हैं.

लेटेस्ट फोटोशूट की वजह से चर्चा में आईं मौनी

अब एक बार फिर से मौनी अपने लेटेस्ट पोस्ट के कारण सुर्खियों में हैं. नागिन फेम मौनी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

इसमें उन्हें व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहने देखा जा सकता है. पोस्ट शेयर करते हुए मौनी ने कैप्शन में लिखा, 'She Loved Life & Life loved her right Back'.

तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल

अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मौनी ने लाइट मेकअप किया है और बालों को खुला छोड़ा है. एक्ट्रेस ने कुल 7 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बालकनी में हुस्न के जलवे बिखेर रही हैं.

मौनी की अदाएं देख कोई भी शख्स मदहोश हो सकता है. एक्ट्रेस हमेशा की तरह इस अवतार में भी बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. ऐसे में फैंस उनके इस अंदाज के भी दीवाने हो गए हैं. यहां उनके चाहने वाले उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.

इस फिल्म को लेकर चर्चा में हैं मौनी

मौनी रॉय के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछले काफी समय से वह अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.

इस फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को लीड रोल में देखा जाने वाला है. इनके अलावा फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी अहम भूमिका में दिखेंगे.

ये भी पढे़ं- The Kashmir Files: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने रचा इतिहास, पार किया 250 करोड़ का आंकड़ा

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.