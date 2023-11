VIDEO: नाना पाटेकर संग सेल्फी क्लिक करने आया था फैन, एक्टर ने जड़ दिया जोरदार थप्पड़

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) अपनी अलग और दमदार अदाकारी के दम पर दुनियाभर में एक खास पहचान हासिल कर चुके हैं. अपनी शानदार फिल्मों के अलावा नाना अपने बेबाक अंदाज की वजह से भी जाने जाते हैं. लोग उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते. इसी बीच अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर अपने एक फैन को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. उनका ऐसा अंदाज देख हर कोई इस समय हैरान रह गया है.

'जर्नी (Journey)' की शूटिंग कर रहे हैं नाना

दरअसल, नाना पाटेकर इन दिनों 'गदर' फेम डायरेक्टर अनिल शर्मा के निर्देशन में बन रही अगली फिल्म 'जर्नी (Journey)' में काफी व्यस्त चल रहे हैं, जो वाराणसी में हो रही है.

Nana Patekar slapped a fan who wanted to take selfie with him

I won't blame Nana here. Tbh, I don't understand the mentality & lack of self respect of these fans....they see a "celeb" & rush towards them for a selfie.

Why give these celebs so much importance?? pic.twitter.com/JwjbGZ2191

— Incognito (@Incognito_qfs) November 15, 2023