अब नेहा कक्कड़ ने कराया बेडरूम फोटोशूट, बोल्डनेस ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

नई दिल्ली: बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री की जान मानी सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं रह गई हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपने लिए खास पहचान बनाई है. नेहा सिर्फ अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि उनका स्टाइलिश अंदाज भी अक्सर लोगों को दीवाना कर देता है.

फिर सुर्खियों में आईं नेहा

नेहा सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहती हैं. हमेशा किसी न किसी कारण सुर्खियों में रहने वाली नेहा एक बार फिर से चर्चा में हैं. हालांकि इस बार वह अपने किसी सॉन्ग को लेकर नहीं, बल्कि बोल्ड फोटोशूट के कारण सुर्खियों में आ गई हैं. जी हां, सिंपल-सोबर नेहा ने इस बार हॉट शूट करवाया है.

नेहा ने दिखाया बेडरूम अंदाज

नेहा ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर कर अपना बेडरूम अवतार दिखाया है.

इनमें वह ब्लैक शॉर्ट टी-शर्ट पहने नजर आ रही हैं. लुक को कंप्लीट करने के लिए नेहा ने लाइट मेकअप किया है और बालों को खुला छोड़ा है. यहां उन्होंने चश्मा भी लगाया है. फोटोज में नेहा बुक पढ़ती दिखाई दे रही हैं.

बेड पर लेट दिए सिजलिंग पोज

अपने इस पोस्ट में नेहा ने चार तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बिस्तर पर अलग-अलग पोज देती हुस्न के जलवे बिखेर रही हैं. किसी फोटो में नेहा बुक पढ़ती नजर आ रही हैं, तो किसी तस्वीर में सोई हुईं. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'Good Morning Ji! Still In Bed Or Breakfast Table Pe Ho?

नजरें हटाना हुआ मुश्किल

अब नेहा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस ही नहीं, सेलेब्स भी कमेंट कर तारीफों के पुल बांध रहे हैं. नेहा की अदाओं से नजरें हटाना मुश्किल हो गया है. तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि सिंगर ने इस बार इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.

