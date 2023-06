Never Have I Ever: 'नेवर हैव आई एवर' का चौथा और आखिरी सीजन इस दिन होगा रिलीज

नई दिल्ली Never Have I Ever: नेटफ्लिक्स का पॉपुलर वेब सीरीज 'नेवर हैव आई एवर' का आखिरी और चौथा सीजन को लेकर इंतजार खत्म हो गया है. 'नेवर हैव आई एवर' का लास्ट सीजन 8 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा. 'नेवर हैव आई एवर' के पिछले 3 सीजन हिट रहे हैं. वेब सीरिज को लेकर एक्ट्रेस पूर्णा जगन्नाथन ने अपनी राय रखी है.

इस दिन रिलीज होगी Never Have I Ever

मैत्रेयी रामकृष्णन की वेब सीरीज नेवर हैव आई एवर 8 जून को रिलीज होगा. नेटफ्लिक्स पर आप इस सीरिज को हिंदी और इंग्लिश भाषा में देख सकते हैं. इस सीरिज में देवी और बेन की लवस्टोरी की कहानी को दिखाया जाएगा.

पूर्णा ने कही ये बात

पूर्णा पॉपुलर टीनएज कॉमेडी सीरीज में नलिनी विश्वकुमार की भूमिका निभा रही हैं. पूर्णा ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह सीरीज काफी फनी है. चौथे सीजन का लेखन काफी मजेदार है. इसमें सभी तरह की भावनाओं का जिक्र है. हर किशोरावस्था इन चीजों से गुजरता है. इस दौरान वह अपने माता-पिता से लड़ता है.

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि हर कोई देवी के किरदार से खुद को जोड़ सकता है. लोग उस उम्र में खुद को उस अजीब स्थिति में देखते हैं. यह शो परिवार को सार्वभौमिक के रूप से दिखाता है. परिवार का प्यार हर किसी को कहानी में खींच लेता है.

क्या है कहानी

Never Have I Ever सीरीज की कहानी देवी विश्वकुमार नाम की एक किशोरी के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है. देवी का किरदार मैत्रेयी रामकृष्णन ने निभाया है.

