Oscar Nominations 2023: 'RRR' और 'द कश्मीर फाइल्स' को झटका, ऑस्कर में गुजराती फिल्म 'छेलो शो' की हुई एंट्री

नई दिल्ली: Oscar Nominations 2023: पिछले लंबे वक्त से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि साल 2022 में भारत की तरफ से ऑस्कर पुरस्कार समारोह के लिए कौन सी फिल्म ऑफिशली जाने वाली है. इस लिस्ट में 'RRR' और 'द कश्मीर फाइल्स' का नाम सबसे आगे था. अब भारत सरकार की तरफ से घोषणा हो गई है.

ऑस्कर में गुजराती फिल्म 'छेलो शो' की हुई एंट्री

Gujarati film "Chhello Show" is India's official entry for Oscars 2023: Film Federation of India

Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2022