OMG 2 BO Collection Day 7: 100 करोड़ कमाने में हांफ गई अक्षय कुमार की फिल्म, 7वें दिन की इतनी कमाई

नई दिल्ली: OMG 2 Box Office Collection Day 7: अक्षय कुमार की बीते शुक्रवार यानी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'ओएमजी 2' को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज बना हुआ था. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफी धीमी शुरुआत की. वहीं, अब वक्त के साथ 'ओएमजी 2' की कमाई घटने लगी हैं. ऐसे में कह सकते हैं कि सनी देओल की 'गदर 2' के साथ इसे रिलीज करने का फैसला मेकर्स काफी भारी पड़ गया है.

100 करोड़ कमाने में हांफ गई फिल्म

हालांकि, 'गदर 2' की आंधी के बीच भी यह तनकर खड़ी जरूर रही है. अब फिल्म का 7वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है. 'ओएमजी 2' के 7 दिन के कारोबार को देखकर ऐसा लग रहा है कि अक्षय की फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होना भी काफी मुश्किल होता जा रहा है.

7वें दिन फिल्म ने किया इतना कारोबार

फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'ओएमजी 2' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

Riding on glowing word of mouth, #OMG2 posts an EXCELLENT number in Week 1… This, despite a Tsunami called #Gadar2… Fri 10.26 cr, Sat 15.30 cr, Sun 17.55 cr, Mon 12.06 cr, Tue 17.10 cr, Wed 7.20 cr, Thu 5.58 cr. Total: ₹ 85.05 cr. #India biz.

Now that #OMG2 has found… pic.twitter.com/gEISIzdmhw

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 18, 2023