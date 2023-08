OMG 2 Box Office Collection Day 4: 'गदर 2' की लहर के बीच अक्षय कुमार ने दिखाया दम, जानिए कितना किया कलेक्शन

नई दिल्ली: OMG 2 Box Office Collection Day 4: अक्षय कुमार की 'ओएमजी 2' ने सनी देओल की 'गदर 2' के साथ सिनमाघरों में दस्तक दी. दोनों ही फिल्मों को अपनी-अपनी जबरदस्त ऑडियंस मिल रही है. 15 अगस्त के मौके पर सनी देओल की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर देखते ही बन रही है. वहीं, अक्षय की 'ओएमजी 2' धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन 'गदर 2' की लहर में डटकर खड़ी है. अब 'ओएमजी 2' का भी चौथे दिन का कलेक्शन आ चुका है.

सोमवार को OMG 2 ने किया इतना कारोबार

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'ओएमजी 2' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

#OMG2 has a SUPER-SOLID Monday - the day that makes or breaks movies… Monday HIGHER than Friday, says it all… Fri 10.26 cr, Sat 15.30 cr, Sun 17.55 cr, Mon 12.06 cr. Total: ₹ 55.17 cr. #India biz.

