OTT Release This Weekend: इस हफ्ते रिलीज होगी ये धमाकेदार वेब सीरीज, लगेगा मनोरंजन का तड़का

नई दिल्ली OTT Release This Weekend: आजकल लोग थिएटर्स में जाकर फिल्म देखने की बजाए घर पर ओटीटी फिल्में देखना पसंद करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ओटीटी पर किसी भी समय और कहीं भी एंटरटेनमेंट का डोज ले सकते हैं. ओटीटी पर भारी मात्रा में कंटेंट मौजूद हैं, जो लोगों को काफी मनोरंजन करती है. आइए जानते हैं इस हफ्ते ओटीटी पर कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही है. जिसे आप वीकेंड पर देख सकते हैं.

मिसेज अंडरकवर (MRS Undercover)

राधिका आप्टे की स्पाई कॉमेडी मिसेज अंडरकवर ZEE5 पर 14 अप्रैल को रिलीज हुई है. राधिका आप्टे एक हाउसवाइफ है और सीक्रेट एजेंट का किरदार निभा रही है. अगर आप कॉमेडी कंटेंट के शौकीन हैं तो इस वीकेंड अपनी वॉच लिस्ट में मिसेज अंडरकवर को शामिल कर सकते हैं.

जुबली (Jubilee)

जुबली (Jubilee) का पहला पार्ट 7 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ था. दूसरे पार्ट को लेकर लोगों में काफी इंतजार है. 14 अप्रैल को जुबली का दूसरा पार्ट रिलीज हो गया है. दिति राव हैदरी, अपारशक्ति खुराना, प्रोसेनजीत चटर्जी समेत कई बड़े स्टार्स हैं.

कब्जा (Kabzaa)

इन दिनों साउथ फिल्मों को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. इसी बीच कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार किच्चा सुदीप की फिल्म 'अंडरवर्ल्ड का कब्जा' ओटीटी पर रिलीज हो गई है. 14 अप्रैल को फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है.

द लास्ट किंगडम (The Last Kingdom: Seven Kings Must Die)

एक्शन ड्रामा देखना पसंद है तो आप इस वीकेंड फिल्म द लास्ट किंगडम: सेवन मस्ट डाई देख सकते हैं. यह फिल्म एक्शन से भरपूर है. 14 अप्रैल को फिल्म रिलीज हुई है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

