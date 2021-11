पाकिस्तानी सिंगर अली जफर ने विराट का किया समर्थन, हार के बाद निशाने पर हैं कोहली

नई दिल्ली: इन दिनों टी 20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) टूर्नामेंट खेला जा रहा है. इस विश्वकप टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. अभी तक इस टुर्नामेंट में भारतीय टीम ने दो मैच खेले हैं.

पहले ही मैच में भारतीय टीम को पाकिस्तान (India Vs Pakistan) के हाथों करारी हार मिली है. दूसरे मैच में भी न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को शिकस्त दी. दोनों मैचों में हार के बाद विराट कोहली फैंस के निशाने पर हैं. इस बीच अब विराट कोहली (Virat Kohli) के समर्थन में अब पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली जफर (Ali Zafar) उतर गए हैं.

विराट कोहली के समर्थन में उतरे अली जफर

अली जफर क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट रखते हैं. वह टी 20 वर्ल्ड कप के हर मैच को काफी दिलचस्पी से देख रहे हैं. अब जब भारतीय टीम हार गई है तो उन्होंने विराट कोहली के समर्थन में ट्वीट किया है.

कलाकार अली जफर ने ट्वीट कर ये कहा

कलाकार अली जफर ने ट्वीट कर कहा, ‘हम सभी की जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं. ऐसा ही किसी खिलाड़ी या टीम के साथ हो सकता है. विराट कोहली एक क्लास खिलाड़ी हैं और उनका सम्मान होना चाहिए. किसी भी खिलाड़ी या टीम या उनके परिवार पर निजी हमले नहीं होने चाहिए. नाराज होना अपनी जगह है लेकिन असहमति में भी हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए.'

We all have good & bad days in our lives. Same goes for players/teams. @imVkohli is a class act & should be respected. No player or team in the world should face personal attacks made to them or their families. Shughal apni jagah but discourse should be well spirited. #viratkholi

— Ali Zafar (@AliZafarsays) November 1, 2021