शाहरुख खान ने किया बाइक से स्टंट, 'पठान' की झलक देख लोग रह गए दंग

नई दिल्ली: हाल ही में 'पठान' की शूटिंग की कुछ खास तस्वीरें सामने आई हैं. इस एक्शन फिल्म में शाहरुख खान काफी दमदार स्टंट करते हुए दिखाई देंगे. चार साल बाद बड़े पर्दे पर शाहरुख खान की वापसी के लिए सभी बेहद एक्साइटेड हैं. बता दें कि शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पठान' 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने हाल ही में शाहरुख खान की अपकमिंग 'पठान' की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में शाहरुख खान बाइक की मदद से एक टैंकर के ऊपर से जंप लगाते नजर आ रहे हैं. दूसरे फोटो में SUV के शीशे टूटते नजर आ रहे हैं. वहीं एक शॉट में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स से भरा एक शहर दिखाई दे रहा है.

‘PATHAAN’ ACROSS 8 COUNTRIES… #Pathaan - the action spectacle - has been shot across 8 countries: #India, #Spain, #UAE, #Turkey, #Russia and #Siberia, #Italy, #France and #Afghanistan… 25 Jan 2023 release in #Hindi, #Tamil and #Telugu. pic.twitter.com/kAPRZ52s8M

