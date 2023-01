Pathaan Box Office Collection Day 2: शाहरुख खान की पठान ने रचा इतिहास, दूसरे दिन का कलेक्शन उड़ा देगा होश

नई दिल्ली: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'पठान' (Pathaan) ने फैंस के बीच खूब धमाल मचाया हुआ है. फिल्म की कमाई ने पहले ही दिन रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिया है और इसी के साथ ट्रेड एनालिस्ट्स के दावों का धज्जियां उड़ चुकी हैं. इस बीच अब 'पठान' के दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है, इसी के साथ फिल्म ने दूसरे ही दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लिया है. वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 'पठान' 200 रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है.

सिर्फ 2 दिनों में 100 करोड़ के पार पहुंची Pathaan की कमाई

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'पठान' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, 'फिल्म ने दूसरे दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. यह पहली ऐसी हिन्दी फिल्म है जिसने एक ही दिन में करीब 70 करोड़ रुपये का काराबोर किया है.

ALL #BO RECORDS DEMOLISHED… #Pathaan creates HISTORY on Day 2 as well… FIRST #Hindi film to near ₹ 70 cr on a *single day*… Wed 55 cr, Thu 68 cr [#RepublicDay]. Total: ₹ 123 cr. #Hindi version. #India biz. UNIMAGINABLE. UNPRECEDENTED. UNSTOPPABLE. pic.twitter.com/r6ZKG9QA5Y

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 27, 2023