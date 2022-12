Pathaan New Poster: इंतजार खत्म! 55 दिनों बाद पर्दे पर दिखेंगे शाहरुख खान, अपनी पलटन संग आएंगे नजर

नई दिल्ली: लंबे समय से अपेन फैंस के बीच सिर्फ कैमियो में नजर आने वाले शाहरुख खान जल्द बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. फिल्म पठान को रिलीज होने में महज 55 दिन बाकि हैं ऐसे में शाहरुख खान ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है. बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे.

Peti baandh li hai..? Toh chalein!!! #55DaysToPathaan

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. @deepikapadukone | @TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/VGAzfp152s

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 1, 2022