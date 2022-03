संग्राम सिंह संग शादी के बंधन में बंधने को तैयार हैं पायल रोहतगी, इस महीने लेंगे सात फेरे

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल पायल रोहतगी (Payal Rohtgi) अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में छाई रहती हैं. वह अपने बेहतरीन अभिनय से ज्यादा अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं. इन दिनों पायल बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के रियलिटी शो 'लॉकअप' (Lock Upp) में नजर आ रही हैं और काफी अच्छे से वहां मौजूद लोगों को टक्कर दे रही हैं.

शो 'लॉक अप' में नजर आ रही हैं पायल

शो से जुड़े पायल के क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. शो के पहले ही दिन होस्ट कंगना रनौत संग उनकी बहस ने जमकर चर्चा बटोरी थीं. शो में अपने परफॉर्मेंस को लेकर कभी पायल खूब ट्रोल होती हैं तो कभी फैन्स से खूब वाहवाही लूटती हैं.

जहां एक ओर पायल 'लॉप अप' के अंदर अपनी बेबाकी का जलवा बिखेर रही हैं तो वहीं दूसरी ओर शो के बाहर उनके पार्टनर संग्राम सिंह (Sangram Singh) ने शादी का ऐलान कर दिया है. उन्होंने ट्वीट कर इस बात का खुलासा कर दिया है कि वह इसी साल पायल से शादी करने जा रहे हैं.

बॉयफ्रेंड ने किया पायल संग शादी का ऐलान

दरअसल, होली से एक दिन पहले यानी होलिका दहन के खास मौके पर संग्राम ने ट्विटर पर फैंस के बीच इस जानकारी को साझा किया.

Payal is very good girl. We are equal, every couple think and live like in same manner.

We planned for marriage in March but due to our both work commitments, will do in July near my birthday. God bless all https://t.co/oz3Y9Gn6XL

SANGRAM U SINGH (@Sangram_Sanjeet) March 17, 2022