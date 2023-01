'मिशन मजनूं' के ट्रेलर को देख लोग बोले 'राजी' की कॉपी, हुआ फिल्म का पोस्टमॉर्टम

Mission Majnu Trailer: सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म मिशन मजनूं का सोमवार को ट्रेलर सामने आ गया. ट्रेलर को देख लोगों ने मिक्स रिएक्शन दिया. बता दें फिल्म 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. ऐसे में ट्विटर पर लोगों ने फिल्म को लेकर अपनी राय बताई.

ट्रेलर रिलीज होने के थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपना रिएक्शन शेयर करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने ट्वीट किया 'मिशन मजनूं' 'राजी' के मेल वर्जन की तरह लग रही है. फिर से एक बार बॉलीवुड लव स्टोरी. वहीं दूसरे यूजर ने कहा 'राजी' में आलिया भट्ट थीं और 'मिशन मजनूं' में सिद्धार्थ मल्होत्रा.

ट्रेलर की तारीफ में कुछ यूजर्स सामने आए. एक यूजर ने लिखा कि 'मिशन मजनूं' का ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है. इसे तो थिएटर्स में रिलीज किया जाना चाहिए नेटफ्लिक्स पर क्यों? वहीं कुछ लोगों को रश्मिका और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई.

Never getting over them! pic.twitter.com/rLiM4cHUgS

— sid mission majnu on Netflix (@sidheart_stan) January 9, 2023