फिल्म इंडस्ट्री पर दिखे कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट्स, अब प्रभास की 'राधे श्याम' का करना होगा इंतजार

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का असर अब फिल्मों पर भी दिखाई देने लगा है. कई राज्य सरकारों ने कोरोनाा के हालातों को देखते हुए पाबंदिया लगानी शुरू कर दी है. इसी के चलते सिनेमाघरों को भी बंद कर दिया गया है. ऐसे में मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज डेट को टालना शुरू कर दिया है. इस लिस्ट में अब सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े की 'राधे श्याम' (Radhe Shyam) का नाम भी जुड़ गया है.

मेकर्स ने की आधिकारिक पुष्टि

कोरोना वायरस के हालातों को देखते हुए मेकर्स ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट को टालने का फैसला कर लिया है. उन्होंने आधिकारिक तौर भी इसका ऐलान कर दिया है. राधे श्याम के ट्विटर हैंडल की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है.

We have to postpone the release of our film #RadheShyam due to the ongoing covid situation. Our sincere thanks to all the fans for your unconditional love and support. pic.twitter.com/cC18q8jmOz

— Radhe Shyam (@RadheShyamFilm) January 5, 2022