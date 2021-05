क्या टॉम क्रूज के साथ 'मिशन इम्पॉसिबल 7' में दिखेंगे प्रभास? डायरेक्ट क्रिस्टोफर ने खुद बताया सच

नई दिल्ली: दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रभास (Prabhas) ने 'बाहुबली' की सफलता के बाद पूरी दुनिया में एक पहचान हासिल कर ली है. आज वह किसी परिचय के मोहताज नहीं रह गए हैं. ऐसे में उन्हें कई बड़ी फिल्मों के प्रस्ताव भी मिलने लगे हैं. आज प्रभास को दक्षिण भारतीय फिल्में ही नहीं, बॉलीवुड से भी फिल्में मिल रही हैं. अब खबरें आ रही हैं कि अभिनेता हॉलीवुड की उड़ान भरने के लिए भी तैयार हैं.

प्रभास को ऑफर किया गया अहम रोल

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रभास को टॉम क्रूज (Tom Cruise) की सुपरहिट हॉलीवुड फ्रेंचाइजी 'मिशन इम्पॉसिबल 7' (Mission Impossible 7) में देखा जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैकक्वेरी (Christopher McQuarrie) ने अपनी सीरीज के 7वें भाग के प्रभास से संपर्क किया था. वह उन्हें अपनी इस फिल्म में एक अहम रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें- Khatron Ke Khiladi 11: इस अभिनेता के साथ बढ़ रही है श्वेता तिवारी की नजदीकियां! देखिए खास कैमेस्ट्री

क्रिस्टोफर ने बताया सच

While he‘s a very talented man, we’ve never met.

Welcome to the internet. https://t.co/mvVFP6N4zV

— Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) May 26, 2021