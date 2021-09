Ravan Leela: ट्रेलर पर ट्रोल के बाद बदला नाम, अब इस टाइटल से रिलीज होगी फिल्म

नई दिल्ली: वेब सीरीज 'स्कैम 1992' (Scam 1992) में नजर आ चुके बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता प्रतीक गांधी (Prateek Gandhi) इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद बने हुए हैं. काफी कम समय में अपने अभिनय से करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले प्रतीक इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘रावण लीला’ को लेकर फैंस के बीच छाए हुए हैं.

कुछ शब्दों को लेकर सोशल मीडिया पर हुआ विवाद

इस फिल्म के जरिए प्रतीक पहली बार रोमांटिक रोल में नजर आएंगे. फिल्म ‘रावण लीला’ का ट्रेलर देखने के बाद सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. इसके 1 मिनट 50 वें सेकेंड पर एक सीन आता है. यहां रावण का किरदार, राम के किरदार से सवाल करता है. 'आपने हमारी बहन का अनादर किया, तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया पर आपकी तरह नाक नहीं काटी. फिर भी लंका हमारी जली. भाई और बेटे हमारे शहीद हुए, सारी परीक्षाएं भी हमने दीं और जय-जयकार आपकी. ऐसा क्यों?' इस पर राम का किरदार कहता है, 'क्योंकि हम भगवान हैं'.

जानिए क्या है टाइटल?

दरअसल, फिल्म के ट्रेलर में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनसे विवाद खड़ा होता दिख रहा है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म के रिलीज से पहले एक बड़ा फैसला लिया है. अब इस फिल्म का नाम रावण लीला से बदलकर ‘Bhavai’ (भवई) कर दिया गया है. अब ये फिल्म ‘रावण लीला’ नहीं बल्कि ‘Bhavai’ के नाम से रिलीज की जाएगी.

तरण आदर्श ने दी जानकारी

